Игорь Иванов – строителям: Ваш ежедневный труд делает Псков современным и комфортным

13:49, 07 августа 2026, ПАИ

С Днём строителя поздравил жителей Псковской области председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Он подчеркнул, что профессия строителя – одна из самых благородных, созидательных и уважаемых. «Вы – творцы того пространства, в котором мы живём, работаем и растим детей. Вашими руками, вашим талантом и трудолюбием возводятся новые жилые кварталы, строятся школы, детские сады, больницы и спорткомплексы, прокладываются дороги и реставрируются памятники архитектуры, которыми славится наша Псковская земля», – подчеркнул лидер профсоюзного объединения.

По словам Игоря Иванова, ежедневный труд строителей преображает регион, делает его современным, комфортным и красивым, закладывая надёжный фундамент для будущих поколений.

«Мы знаем, что строительство – это тяжёлый, порой опасный и невероятно ответственный труд. Поэтому мы твёрдо убеждены, что каждый работник строительной отрасли должен иметь достойную заработную плату, безопасные условия труда, надёжные социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнул он.

Председатель облсовпрофа также поблагодарил ветеранов строительного комплекса за верность профессии, богатый опыт и мастерство, которые они передают молодой смене. Он также пожелал псковским строителям крепкого здоровья, стальной выдержки, безопасных рабочих смен, финансового благополучия и успешной реализации всех намеченных проектов.

«Пусть в ваших домах, которые вы так мастерски строите для других, всегда царят мир, тепло, любовь и семейное счастье!» – заключил Игорь Иванов.