Студенты ПсковГУ проходят практику в центре психиатрии и наркологии

10:58, 25 октября 2022, ПАИ

Медики Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии приступили к занятиям с пятикурсниками медфака ПсковГУ. На прошлой неделе в главном корпусе вуза состоялась вводная лекция-знакомство. 24 октября учащихся принимали в центре на улице Чудской, в филиале «Псковский». Здесь прошло первое практическое занятие у студентов Института медицины и экспериментальной биологии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

По словам главного врача Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаила Миронова, к обучению, курс которого рассчитан на год, будут привлекаться ведущие специалисты медучреждения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы ребята получили базовые знания по психиатрии, - подчеркнул Михаил Миронов. - В настоящее время такой опыт необходим любому врачу-практику, даже терапевту: пациент может прийти с жалобами на сердечно- сосудистую или какую-либо другую систему организма, и медик должен верно определить причину, которая может крыться в том числе в психосоматике. Кроме того, в процессе занятий будем приобщать студентов к работе, к коллективу, с расчетом на то, что в будущем они могут стать нашими коллегами».

Говоря о перспективах сотрудничества с университетом, главврач отметил, что еще одной формой работы со студентами станет научный кружок, который начнет функционировать на базе стационара в Богданово. Уже сейчас более 20 ребят выразили желание более подробно и углубленно познакомиться с работой псковских психиатров. Их познакомят с лабораторными и инструментальными методами исследования, врачи поделятся с пятикурсниками случаями из клинической практики, которые могли бы заинтересовать студентов.

Кроме того, в будущем на базе вуза возможно создание отдельной кафедры психиатрии и наркологии. В отдаленных планах - и открытие ординатуры, что позволит обучать специалистов-медиков, которые останутся работать в регионе.

Заведующий филиалом «Псковский», заместитель главного врача по медицинской части Анна Силаева рассказала, что программа обучения спланирована в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ.

«Главное, чего мы ожидаем от занятий со студентами, - это то, что какая-то часть ребят заинтересуется психиатрией, - заметила медик. - Мы надеемся, что некоторые придут к нам в будущем работать».

Первые занятия для пятикурсников провела врач-психиатр Ангелина Змиевская. «Впечатления от ребят положительные, - отметила специалист. - Я увидела заинтересованные глаза. Вводная лекция была посвящена основным понятиям в психиатрии, прошла продуктивно, студентам были представлены слайды, по итогам встречи мы проведем опрос. В дальнейшем практические занятия будут организованы на базе стационара: мы разберем практические задачи на реальных историях болезней наших пациентов».