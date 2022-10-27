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Культура

В церкви Николы Вратаря обнаружили сохранившиеся исторические слои стенового покрытия

Наружные штукатурные работы подходят к завершению. Фото: АНО «Возрождение»

В Псково-Печерском монастыре в церкви Николы Вратаря XVI века завершаются штукатурные работы на фасаде и в интерьере церкви, сообщает АНО «Возрождение».

Предварительно был обследован штукатурный слой внутри и снаружи памятника средневековой архитектуры. Все деструктированные слои удалены. Реставраторы выявили и укрепили хорошо сохранившиеся слои исторического покрытия стен. 

Проведена замена и окраска кровли. Выполнены выкрасы по подшивке свесов: принято решение сделать их белыми.

Пол из натурального камня будет отреставрирован.

Работы подходят к завершению. Каменная надвратная церковь Святого Николая Мирликийского Чудотворца построена в 1565 году при игумене Корнилии зодчим Панфутием (Заболоцким). Масштабная реставрация в церкви проходит впервые.

Ранее ПАИ писало, что витражные окна церкви Николы Вратаря будут сохранены в историческом виде.

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