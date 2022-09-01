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Культура

Витражные окна церкви Николы Вратаря будут сохранены в историческом виде

Церковь Николы Вратаря. Фото: АНО Возрождение

О ходе реставрационных работ в церкви Николы Вратаря Псково-Печерского монастыря сообщил Telegram-канал АНО «Возрождение».

Заканчивается удаление деструктированной штукатурки и штукатурки, выполненной не известковыми, а цементными составами, которые разрушают древнюю кладку стен.

В комплекс выполняемых работ входит инъектирование стен, которое восстановит несущую способность стен. Начались работы по монтажу новой стропильной системы и замены кровли. Оконные и дверные заполнения будут заменены на выполненные по историческим образцам. Кованая дверь, предположительно XVII в., будет отреставрирована.

Будут сохранены и отреставрированы исторические окна, выполненные в технике цветного витражного стекла.

После реставрации в церковь будут возвращены древнее скульптурное изображение Николы Вратаря, иконстасы работы архимандрита Алипия (Воронова) и архимандрита Зинона.

Церковь Николы Вратаря построена зодчим Павлом Заболотным в 1564 – 65 гг.

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