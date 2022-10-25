Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Юлия Пересильд пожаловалась на боли в спине, шее и голове

Уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд пожаловалась в соцсети на ухудшение самочувствия, рассказало издание «24СМИ».

Наша землячка отметила, что в последнее время «разваливается на куски», а также мучается из-за болей в спине, шее и голове одновременно. По словам актрисы, ей помогают занятия с тренером по пилатесу. Упражнения на гибкость и растяжку позволяют Юлии не только избавиться от болей, но и укрепить позвоночник.

Напомним, осенью 2021 года Пересильд летала на МКС в рамках съёмок фильма «Вызов». В середине октября Юлия вернулась на Землю и заверила, что всё прошло успешно. Тем не менее актриса пережила сильный стресс, а после приземления была вынуждена заново учиться ходить.

Несколько месяцев назад стало известно, что съёмки «Вызова» официально завершены. Выпустить снятую Климом Шипенко кинокартину планируют в апреле 2023 года, в День космонавтики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

В церкви Николы Вратаря обнаружили сохранившиеся исторические слои стенового покрытия
25 октября 2022

Вечер памяти писателя Станислава Золотцева пройдет в Пскове
25 октября 2022

Более 300 работ увидят псковичи на выставке «Рисуют дети»
25 октября 2022

Андрей Маковский: Все псковичи и туристы должны посетить Музей оккупации
25 октября 2022

Псковские проекты вышли в финал национальной премии XI Russian Event Awards
25 октября 2022

Псковские музеи представили в Минкульте планы на 2023 год
24 октября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Концерт «Хора Турецкого» в Пскове
24 октября 2022

Археологи нашли в Печорах металлического льва

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...