Юлия Пересильд пожаловалась на боли в спине, шее и голове

22:18, 25 октября 2022, ПАИ

Уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд пожаловалась в соцсети на ухудшение самочувствия, рассказало издание «24СМИ».

Наша землячка отметила, что в последнее время «разваливается на куски», а также мучается из-за болей в спине, шее и голове одновременно. По словам актрисы, ей помогают занятия с тренером по пилатесу. Упражнения на гибкость и растяжку позволяют Юлии не только избавиться от болей, но и укрепить позвоночник.

Напомним, осенью 2021 года Пересильд летала на МКС в рамках съёмок фильма «Вызов». В середине октября Юлия вернулась на Землю и заверила, что всё прошло успешно. Тем не менее актриса пережила сильный стресс, а после приземления была вынуждена заново учиться ходить.

Несколько месяцев назад стало известно, что съёмки «Вызова» официально завершены. Выпустить снятую Климом Шипенко кинокартину планируют в апреле 2023 года, в День космонавтики.