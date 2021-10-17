Псковичка Юлия Пересильд: Мне не хотелось расставаться с космосом

08:53, 17 октября 2021, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю 17 октября, призналась, что у неё грустное настроение, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом.

«Мы сегодня хорошо приземлились. Всё было более чем штатно. Олег [космонавт Новицкий. – ПАИ] – молодец. С ним не страшно», – прокомментировала Юлия Пересильд в эфире Первого канала.

Олег Новицкий, Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко покинули спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин». Их встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, медики, спасатели и другие специалисты. Глава Роскосмоса оценил приземление киноэкипажа на твёрдую пятёрку. По его словам, корабль не упал набок, экипаж чувствует себя нормально.

После полёта в космос члены экипажа три дня будут проходить реабилитацию к земным условиям в Звёздном городке.

Видеокамера, на которую актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко снимали фильм «Вызов», осталась на МКС и будет впоследствии утилизирована, рассказал заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК «Энергия» Дмитрий Сурин.

О том, как псковичка готовилась к полёту, читайте здесь.