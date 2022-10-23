Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство парка имени Гагарина в Пскове

00:36, 26 октября 2022, ПАИ

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников выехал в парк им. Юрия Гагарина, где работы по благоустройству находятся уже в финальной стадии. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

В парке обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлена система уличного освещения, проведено озеленение. Кроме того, смонтированы детская, спортивная и воркаут-площадки. На благоустройство этой территории по проекту «Формирование комфортной городской среды» направлено почти 18 млн рублей.

«Пространство востребовано у жителей микрорайона: здесь дети с удовольствием играют, катаются на качелях и просто гуляют. Лично спросил у ребят — они подтвердили, что парк и детская площадка им нравятся. Благодарю главу администрации Пскова Бориса Елкина за постоянный и строгий контроль за реализацией проектов в городе», — написал Михаил Ведерников.

ПАИ сегодня сообщало, что ещё один объект оказался под пристальным вниманием главы региона.