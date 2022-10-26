В России выявили новые варианты коронавируса

12:18, 26 октября 2022, ПАИ

Два новых варианта коронавируса выявили в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что речь, в частности, идет о выделившемся из омикрона штамме цербер. Вероятно их дальнейшее распространение, передают СМИ слова Поповой.

Ранее сообщалось, что в Псковской области преобладает штамм COVID-19 омикрон.

Напомним, новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.