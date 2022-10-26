Новый штамм коронавируса: появился ли «цербер» в Псковской области

14:58, 26 октября 2022, ПАИ

Есть ли в Псковской области случаи заболевания новыми штаммами омикрона, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«У нас омикрон стопроцентный, «цербера» не выявлено», - сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о вероятности дальнейшего распространения новых видов коронавируса, один из которых получил название «цербер».

Напомним, новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.