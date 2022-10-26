Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлили до конца года

21:38, 26 октября 2022, ПАИ

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге до 31 декабря 2022 года продлили действие ограничений, принятых в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Речь идёт о мерах, которые ранее не были отменены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, опубликованном в среду, 26 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, пишет деловое издание «Профиль».

Что касается новых ограничений, в том числе обязательного ношения масок в общественных местах, то их пока не вводят. В частности, организациям и индивидуальным предпринимателям нужно в рамках антиковидных мер получить уникальный QR-код, подтверждающий соблюдение стандартов безопасной деятельности. Также сохраняются рекомендации по дезинфекции контактных поверхностей.

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ранее сообщили, что очередная волна, которая окажется самой высокой, ожидается в городе зимой. Начальник ведомства объяснила, что зимой одномоментно происходит сезонный подъём заболеваний ОРВИ и гриппом — это в свою очередь накладывается на коронавирус.