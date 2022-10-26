Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлили до конца года

Морозное утро Санкт-Петербурга. Фото: «ВКонтакте» / natalia_krasnova_

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге до 31 декабря 2022 года продлили действие ограничений, принятых в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Речь идёт о мерах, которые ранее не были отменены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, опубликованном в среду, 26 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, пишет деловое издание «Профиль».

Что касается новых ограничений, в том числе обязательного ношения масок в общественных местах, то их пока не вводят. В частности, организациям и индивидуальным предпринимателям нужно в рамках антиковидных мер получить уникальный QR-код, подтверждающий соблюдение стандартов безопасной деятельности. Также сохраняются рекомендации по дезинфекции контактных поверхностей.

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ранее сообщили, что очередная волна, которая окажется самой высокой, ожидается в городе зимой. Начальник ведомства объяснила, что зимой одномоментно происходит сезонный подъём заболеваний ОРВИ и гриппом — это в свою очередь накладывается на коронавирус.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 октября 2022

В Печорах завершил работу антинаркотический форум
26 октября 2022

Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлили до конца года
26 октября 2022

Семья из Струг Красных сумела получить необычный урожай
26 октября 2022

Губернатор поздравил Усвятский район с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
26 октября 2022

В Великих Луках завершился капремонт многоквартирного дома
26 октября 2022

Причины увеличения расходов на перевозку ТКО обсудили в Собрании
26 октября 2022

Псковичи стали реже пользоваться автосервисами
26 октября 2022

Заключённые себежской колонии оденут женщин и детей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...