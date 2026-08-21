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За мужество и отвагу: псковских росгвардейцев наградили в преддверии Дня Государственного флага

Торжественное собрание личного состава прошло в Управлении Росгвардии по Псковской области в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Начальник территориального органа полковник полиции Денис Беседин вручил военнослужащим и сотрудникам ведомственные награды. Руководитель поблагодарил личный состав за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при защите граждан.

«День флага Российской Федерации имеет большое значение для россиян. Флаг стал одним из главных символов страны и является нашей гордостью. Он несёт определенную символику: белый – чистота и благородство, синий – мудрость, красный отвага и смелость», – отметил полковник полиции Денис Беседин.

В завершении мероприятия начальник Управления поздравил с наступающим праздником действующих сотрудников и военнослужащих, ветеранов ведомства, их семьи, пожелав как в службе, так и в жизни дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что флаг России развернут на набережной реки Великой в Пскове сегодня, 21 августа.

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