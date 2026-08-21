«Сферум» запускает Всероссийский хакатон для школьников и педагогов

14:00, 21 августа 2026, ПАИ

Образовательный сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения РФ запускает Всероссийский хакатон «Идея фикс» для школьников и педагогов. Партнёрами также выступают федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» и центр цифрового образования «IT-куб», сообщили ПАИ в пресс-службе VK.

Участникам предстоит придумать идеи проектов для образования, а затем реализовать их в формате чат-бота или мини-приложения. Приём заявок на участие в хакатоне «Идея фикс» стартует сегодня и продлится до 20 сентября.

Команда должна состоять из 3-5 учащихся во главе с педагогом, при этом одну образовательную организацию может представлять несколько команд. На всём пути участия в хакатоне – от регистрации до подведения итогов – команды будет сопровождать чат-бот «Идея фикс» в мессенджере МАХ. С его помощью участники могут регистрироваться на хакатон, отправлять свои работы, а также получать информацию о результатах этапов и следить за ключевыми датами. Методическим партнёром хакатона выступает платформа «VK Образование».

Планируется, что соревнование пройдёт в три основных этапа. На первом, региональном этапе участникам необходимо будет разработать идею проекта и представить её в формате презентации до 27 сентября. С 5 октября в регионах будут проводиться оценки работ. 20 октября будут выбраны три лучшие команды из каждого региона, которые получат дипломы и подарки от «Сферума», а также пройдут в полуфинал хакатона.

На втором этапе участники должны будут представить уже разработанные цифровые решения. Командам будет предложено выбрать один из двух возможных уровней разработки: продвинутый (для проектов, разработанных с нуля) или базовый (для решений, созданных с использованием конструктора ботов Botmother).

По итогам полуфинала выберут 20 лучших проектов, авторы которых встретятся в Москве 12 декабря и в рамках финала хакатона представят свои сервисы экспертному жюри. Победителей ждут ноутбуки для разработки, умные колонки, призы от партнёров и другие подарки.

«Являясь эффективным цифровым помощником по учёбе, «Сферум» постоянно стремится к развитию и расширению собственного функционала на основе обратной связи пользователей. В этот раз мы хотим предложить учащимся и педагогам не просто предложить свои идеи по улучшению платформы, но и поучаствовать в непосредственной разработке таких цифровых инструментов. Таким образом, они смогут прокачать свои навыки в ИТ-сфере, получить уникальный опыт и создать полезный сервис для всей страны», – отметил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

Подробные условия участия и информацию об этапах хакатона можно посмотреть на лендинге проекта.