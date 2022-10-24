Специалисты хотят вырастить растения из найденных на кафтане Петра I частиц

16:00, 28 октября 2022, ПАИ

Специалисты планируют вырастить растения, частицы которых были обнаружены на кафтане Петра I, хранящемся в Государственном Эрмитаже. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

«При реставрации костюма Петра найдены колючки, которые застряли в его кафтане. Эти колючки определены, и замечательные специалисты, которые это исследовали, пообещали вырастить их. Может быть, мы их потом посадим здесь....Есть Дуб Петра Великого, Дуб Александра I, а у нас будут колючки Петра Великого вместе с розами Эрмитажа», - сказал Пиотровский перед церемонией закладки Сада роз, передает РИА Новости.

Хранитель коллекции костюмов Государственного Эрмитажа Нина Тарасова отметила, что частицы растений были обнаружены на подкладке одного из кафтанов Петра I при проведении реставрационных работ.

«Мы отдали их на исследование во Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова. Группа ученых провела исследование и обнаружила, что одна колючка представляет собой люцерну малую, вторая колючка представляет собой растение, которое называется цепкоплодник. Они не встречаются в северных широтах, так что искать виды этих растений следует на юге России и в срединной и южной Европе», - рассказала она.

«Мне, как хранителю гардероба Петра Великого, остается только одно - соединить сведения, полученные от биологов, соединить биохронику Петра Великого, его походные журналы и историю костюма. И тогда можно определить примерную датировку этого кафтана», - добавила Тарасова.

Закладка Сада роз состоялась в пятницу на Эрмитажной площади у Реставрационно- хранительского центра «Старая деревня» в Петербурге. Сад будет представлять собой экспозицию старинных сортов роз, дошедших до нас с XIV по XIX века.