Артура Смольянинова оштрафовали за дискредитацию ВС России
Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, сообщило радио Sputnik.
По статье 20.3.3 КоАП РФ артисту грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Поводом для составления протокола стали высказывания Смольянинова о спецоперации, которые он произнёс во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, актёр характеризовал «действия Вооружённых сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».
Артист или его представитель в суд не явились. В последних интервью Смольянинов заявлял, что уехал из России.
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