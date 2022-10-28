Артура Смольянинова оштрафовали за дискредитацию ВС России

20:18, 28 октября 2022, ПАИ

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актёра Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, сообщило радио Sputnik.

По статье 20.3.3 КоАП РФ артисту грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Поводом для составления протокола стали высказывания Смольянинова о спецоперации, которые он произнёс во время видеоинтервью. Согласно заключению эксперта-лингвиста, актёр характеризовал «действия Вооружённых сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом».

Артист или его представитель в суд не явились. В последних интервью Смольянинов заявлял, что уехал из России.

