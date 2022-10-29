Новый Курган Дружбы планируют возвести в Себежском районе

16:02, 29 октября 2022, ПАИ

Новый Курган Дружбы взамен разрушенного латвийскими властями планируют построить на территории Себежского района в Псковской области. Об этом в разговоре с корреспондентом ПАИ рассказал действующий участник РГО, руководитель проекта «Укрепрайон», внук одного из создателей первого Кургана Дружбы Владимир Бумаков.

«Курган Дружбы чисто себежская история в том плане, что он был здесь, на стыке трёх границ, и должен быть насыпан здесь же. Только новый Курган Дружбы должен быть на нашей территории», — заявил Владимир Бумаков.

По его словам, латвийцы к участию в строительстве нового Кургана Дружбы не будут приглашены. «Всё, что могли, они уже сделали», — сказал автор идеи.

Напомним, что вчера, 28 октября, власти Латвии уничтожили созданный партизанами Латвии, России и Белоруссии Курган Дружбы.