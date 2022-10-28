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ВИДЕО Вырванные из Кургана Дружбы на территории Латвии плиты зарыли

Так выглядел Курган Дружбы в Латвии ещё этим летом. Фото: Wikimedia

Мемориальные плиты и ступени вырвали из Кургана Дружбы на территории Латвии. Сделали это с помощью тяжёлой техники.

ПАИ уже сообщало об этом инциденте. Сейчас в распоряжении редакции Псковского агентства информации оказалось видео, которое демонстрирует, что вырванные плиты и вывороченные бетонные ступени просто закопали.

Курган Дружбы — это монумент на стыке границ Латвии, России и Белоруссии. Воздвигнут 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских и латышских партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны. На кургане растёт Дуб Дружбы. Земля для мемориала была взята с могил партизан и воинов Великой Отечественной войны. К вершине холма вели каменные ступени, являющиеся продолжениями трёх аллей: кленовой со стороны России, липовой со стороны Латвии и берёзовой со стороны Белоруссии.

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