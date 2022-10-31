Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 ноября
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября, сообщает Росавиация.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 ноября», — говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, передает агентство «Прайм».
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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