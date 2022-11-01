Программа «Бизнес-клуб» будет выходить на телеканале «Первый Псковский»

11:57, 01 ноября 2022, ПАИ

Программа «Бизнес-клуб» теперь будет выходить и на телеканале «Первый Псковский». Очередной выпуск передачи посвящен развитию малого бизнеса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции телеканала, эту тему Анастасия Иванова и ее новый соведущий Александр Захаров обсудят на примере псковской компании, занимающейся производством косметических товаров. Гостем программы станет коммерческий директор, соучредитель ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов.

Предприниматель расскажет, как бизнес чувствует себя в нынешних экономических условиях, как проходит импортозамещение в сфере косметических средств, как псковская компания завоевывала рынок. Владимир Харитонов также поделится советами с начинающими предпринимателями.

Программа «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» будет выходит по средам в 19:40 перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения.