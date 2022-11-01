Возможность оформить пособие на рождение ребенка появилась на «Госуслугах»

12:51, 01 ноября 2022, ПАИ

Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении», - говорится в сообщении.

Такое пособие выплачивается родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям ребенка. Основное условие выплаты - ее получатель должен быть неработающим. При этом он может учиться на очном отделении в вузе или колледже, пишет РИА Новости.

Размер пособия составляет 20 472,77 рублей. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

