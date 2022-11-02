Госсубсидия помогла оживить автомобильный рынок в Пскове

16:49, 02 ноября 2022, ПАИ

Государственная субсидия помогла оживить автомобильный рынок в Пскове. Об этом сообщила руководитель центра развития автобизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» в городе Пскове Надежда Михайлова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«На самом деле госсубсидия помогла и рынок оживился. Клиентам очень важно, чтобы машины были доступны. Потому что если машина стоит один миллион рублей и 200 тысяч идет госсубсидия, то она уже обойдется в 800 тысяч рублей, что очень приятно», - обратила внимание Надежда Михайлова.

Она добавила, что существует много программ, которые предназначены для разных клиентов, в том числе речь идет об автокредитовании и льготных условиях при покупке автомобилей с пробегом.

В свою очередь гендиректор ООО «САВВА-АВТО» Вадим Боровко отметил, что цена на автомобили может упасть, если количество конкурентов на рынке увеличится. Он также заметил, что сейчас начинаются дополнительные скидки для клиентов.