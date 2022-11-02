В Пскове пройдёт Кубок города по художественной гимнастике

23:17, 02 ноября 2022, ПАИ

5-6 ноября в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» пройдёт Кубок города по художественной гимнастике, сообщает Telegram-канал «ПАИ.Спортинформ».

В индивидуальной программе соревнований выступят мастера спорта и кандидаты в мастера спорта с использованием предметов (обруч, мяч, булава, лента), а также спортсменки, имеющие I, II и III разряды (без предмета +2-3 вида по выбору). Команды выполнят групповые упражнения.