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Спорт

В Пскове пройдёт Кубок города по художественной гимнастике

Турнир памяти святой княгини Ольги. Фото: «ВКонтакте» / «Художественная гимнастика Псков»

5-6 ноября в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» пройдёт Кубок города по художественной гимнастике, сообщает Telegram-канал «ПАИ.Спортинформ».

В индивидуальной программе соревнований выступят мастера спорта и кандидаты в мастера спорта с использованием предметов (обруч, мяч, булава, лента), а также спортсменки, имеющие I, II и III разряды (без предмета +2-3 вида по выбору). Команды выполнят групповые упражнения.

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