Михаил Ведерников осмотрел детский лагерь «Нептун» после реконструкции

15:42, 14 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда посетил детский оздоровительный лагерь «Нептун» после завершения реконструкции и оснащения сегодня, 14 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Первая смена в обновлённом лагере открылась 10 августа, сейчас здесь отдыхают 53 ребёнка. Вместе с губернатором лагерь осмотрели председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, министр образования региона Александр Сорокин, врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова, глава Пскова Борис Елкин, главный врач Псковской детской областной клинической больницы, главный внештатный спортивный врач Евгений Васильев.

«Спустя девять лет возродили лагерь. В планах вкладываться в него дальше. Бассейн сейчас совсем плохой. Будем его демонтировать. Когда лагерь закрывался, одной из проблем было питание. Сейчас здесь всё модернизировали. Также будут заменены старые турникеты», – сказал Борис Елкин.

Михаил Ведерников пообщался с поварами. Они рассказали, что готовят весь необходимый рацион, дети едят охотно. Елкин обратил внимание, что нужна будет дополнительная субсидия, чтобы увеличить количество льготных путёвок для детей.

Михаил Ведерников также осмотрел прачечные. Глава Пскова рассказал, что модульные туалеты и душевые уже используются в лагере «Радужный».

В день визита на территории учреждения коллектив Центра здоровья для детей Псковской детской областной клинической больницы проводит плановый профилактический осмотр отдыхающих. Евгений Васильев рассказал губернатору о работе центра здоровья на базе лагеря. «На базе областной клинической больницы работает центр здоровья детей. В его задачи входит в течение года осматривать всех детей Псковской области по желанию родителей. Летом мы работаем с различными организациями, где находятся дети. Например, в лагере «Нептун». Здесь проводят скрининговый осмотр. Если есть необходимость, то мгновенно выписываются направления к профильным врачам», – сказал он.

Михаил Ведерников также осмотрел спальный корпус, актовый зал, места для занятий детей на улице. «Подготовьте программу развития. Мы готовы поддержать. А так молодцы. Девять лет стояло, сейчас тут всё хорошо сделано. С газом мы поможем», – подчеркнул губернатор.

Для восстановления работоспособности лагеря в 2025–2026 годах из бюджета Пскова направили 23,12 миллиона рублей. В учреждении отремонтировали инженерные системы, заменили оконные блоки, обустроили водоснабжение, включая скважину, и обновили другую инженерную инфраструктуру.

В лагере установили автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдение и тревожную сигнализацию. Территорию подготовили к ограждению, а помещения оснастили новой мебелью, постельным бельём, шторами, тюлем и обогревателями.

Отдельное внимание уделили пищеблоку и медицинскому обеспечению. В лагере установили модуль для приготовления пищи, оснастили медицинский кабинет и обустроили санитарно-душевые блоки.

«Нептун» был открыт в 1970 году на базе школы плавания «Барс» и первоначально работал как палаточный городок для тренировочных сборов юных пловцов. Впоследствии на территории появились столовая, медицинский блок, бассейны, жилые домики для персонала и спальный корпус. В 2017 году работа лагеря была приостановлена.

В 2026 году учреждение вновь получило разрешение на работу и санитарно-эпидемиологическое заключение от 7 августа. После этого лагерь внесли в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Псковской области. «Нептун» передали на баланс муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений города Пскова».

Реконструкция лагеря будет продолжена. В планах – подключение газа, что позволит использовать «Нептун» круглогодично.