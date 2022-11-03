Россиянам рассказали об особенностях работы в праздничные дни

08:29, 03 ноября 2022, ПАИ

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказали об особенностях работы в праздничные дни, а также о правилах оплаты такого труда для тех, кто работает по графику 5/2.

«По трудовому законодательству России в праздники работники имеют право получить оплату за работу в нерабочие и праздничные дни в двойном размере. Или же по договорённости с работодателем работник, отработав праздничный день, может получить отгул — тогда эта работа оплачивается в размере, предусмотренном трудовым договором», — рассказала Мария Ярмуш.

При этом, по её словам, работодатель не может по своей инициативе предоставить отгул за работу в праздничный день.

«Это должен решить только работник — возьмёт он работу за двойной оклад или он потом возьмёт отгул. Здесь закон даёт возможность работнику самому выбирать, как он получит компенсацию», — отметила специалист.

Иван Соловьёв, в свою очередь, напомнил, что, согласно статье 95 Трудового кодекса, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на час.

«Повезёт и тем, кто находится в это время в ежегодном оплачиваемом отпуске: по общему правилу, если на отпуск выпадет праздничный день, то он на один день продлевается. Перечень таких праздничных дней содержится в статье 112 Трудового кодекса. Для того чтобы все остальные могли спокойно отдохнуть, довольно большое количество наших сограждан будут работать в праздник. На работу выйдут сотрудники полиции и скорой помощи, пожарные и работники аварийных служб, военнослужащие и те, кто работает посменно и в режиме 24/7, — предприятия обслуживания, непрерывного цикла», — добавил он.

Эксперт объяснил, что правовыми основаниями привлечения работников к труду в выходные и нерабочие праздничные дни являются трудовые договоры и контракты, должностные регламенты и обязанности, приказы и распоряжения вышестоящего руководства, рабочие графики и графики дежурств.

Кроме того, он напомнил, что закон прямо говорит: принудить человека выйти на работу в выходной или праздничный день можно только на основании его согласия.

«Конечно, существуют ситуации, когда работодатель может злоупотреблять своим положением, создавать неприятные и отчасти дискриминирующие ситуации, когда один и тот же работник из раза в раз будет назначаться на дежурства или ставиться на смены, выпадающие на выходные и праздничные дни», — уточнил Иван Соловьёв.

В этом случае необходимо требовать обязательного письменного оформления таких решений, посоветовал юрист.

«Собрав копии таких служебных документов, можно обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру, а затем и в суд, которые и восстановят нарушенное право», — заключил собеседник.

Напомним, что россиян ожидают длинные выходные из-за Дня народного единства.