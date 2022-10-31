Короткая рабочая неделя началась в России

07:01, 31 октября 2022, ПАИ

Короткая рабочая неделя началась в России. Длинные выходные ждут россиян из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, рабочий день накануне сокращается на 1 час. Об этом сообщила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Первая рабочая неделя для тех, кто работает на пятидневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 01.11.2022 по 03.11.2022 - рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, – предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», – рассказала Татьяна Нечаева.

Эксперт также напомнила, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад.