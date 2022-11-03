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Люди должны знать национальные обычаи и традиции своей страны - Аида Разумовская

Аида Разумовская. Фото: ПсковГУ

Люди должны знать о национальных особенностях народов России, поэтому так важно посетить «Большой этнографический диктант», считает президент ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» Аида Разумовская. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Она отметила, что поддерживает любые акции, связанные с культурой, национальными особенностями и обычаями народов России: «Я поддерживаю любую акцию, которая направлена на разитие людей, чтобы они знали культуру, национальные обычаи и традиции нашей страны. Это очень замечательно, что устраивается диктант на такую тему. Это дает понять, в какой стране ты живёшь».

Напомним, что акция «Большой этнографический диктант» приурочена ко Дню народного единства. Псковичи могут написать диктант онлайн на сайте или офлайн. Одна из площадок для написания диктанта - издательский дом «Медиацентр 60» (улица Ленина, 6а), посмотреть полный список можно здесь.

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