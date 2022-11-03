Более 150 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Псковской области

11:47, 03 ноября 2022, ПАИ

Более 150 мероприятий приуроченных к празднованию Дня народного единства пройдёт в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основные из них носят просветительский характер и направлены на патриотическое воспитание детей и молодого поколения. Так, в школах региона на уроках прошли беседы с учащимися на тему «Что такое единство народа». Историю праздника педагоги обсудили со студентами вузов и учащимися ссузов области.

К празднованию Дня народного единства подключились и библиотеки. К примеру, в Псковской библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» организована историческая игра «В единстве народа — сила страны».

Объединиться во время праздника жители Псковской области могут также, став участниками Большого этнографического диктанта. Международная просветительская акция пройдет в единый период с 3 по 8 ноября в онлайн формате на сайте. Решить задания очно можно на одной из организованных в регионе площадок.

Непосредственно в День народного единства в учреждениях культуры всех муниципальных образований Псковской области пройдут праздничные программы.

В Псковском городском культурном центре состоятся театрализованное представление Псковского цирка «Сказание о древнем городе» и тематический концерт «Песни народов России». В Доме офицеров зрителям будет представлена программа «Вместе мы большая сила — вместе мы страна». Здесь же будет работать интерактивная выставка «Национальный калейдоскоп». Жителям Великих Лук 4 ноября будет представлена концертная программа «Мы вместе», она пройдет в Городском доме культуры имени Ленина.