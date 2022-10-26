К акции «Большой этнографический диктант» присоединятся псковичи

16:13, 26 октября 2022, ПАИ

Псковская область присоединится к проведению 7-й Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие состоится с 3 по 8 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Жители региона смогут написать диктант онлайн на сайте miretno.ru или офлайн на одной из предоставленных площадок.

Каждый день места проведения очного формата акции будут меняться. 3 ноября диктант можно написать в деревне-усадьбе народа сето (деревня Сигово, Печорский район), 4 ноября проверить знания в области этнографии предлагается на территории музея истории в городе Печоры (ул. Международная, 6). В остальные дни акции площадки будут организованы в Пскове: 5 ноября — в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2), 7 ноября — в АНО Издательский дом «МЕДИА 60» (ул. Ленина, 6а), 8 ноября — в ПсковГУ (ул. Ленина, 2).

Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

Большой этнографический диктант — просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.