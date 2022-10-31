Праздничный концерт к Дню народного единства пройдёт в псковском Доме офицеров

19:12, 31 октября 2022, ПАИ

4 ноября в псковском Доме офицеров пройдёт концертно-тематическая программа «Вместе мы большая сила, вместе мы семья». Праздничная программа пройдёт в День народного единства, сообщает сайт Дома офицеров.

«Россия — многонациональная страна, объединившая более 160 национальностей! 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. На территории Псковской области проживают украинцы, белорусы, цыгане, армяне, азербайджанцы, татары, узбеки и молдаване, эстонцы, таджики, чуваши, евреи, латыши, немцы, чеченцы, дагестанцы, поляки, грузины, литовцы, представители малого народа сето, финны», — напомнили организаторы программы.

Перед концертом псковичи смогут посетить интерактивную выставку с национальными предметами быта и произведениями искусства. Прогулка по многонациональному выставочному залу будет проходить с аудио- и видеосопровождением.

На сцене концертного зала творчество многонациональной России представят более 300 молодых исполнителей из Псковской области:

– этнографический ансамбль «Птенцы» Печорской лингвистической гимназии;

– семейный ансамбль «Казачата» Псковского района, руководитель — Марина Каркина;

– фольклорный ансамбль «Забава опочецкая», руководитель — Юлия Моргунова;

– хореографический ансамбль «Сборинки» из Опочки, руководитель — Татьяна Иванова;

– Эльдар Алиев из Бежаницкой детской школы искусств, руководитель — Надежда Лосева;

– Варвара Обровец из детской вокальной студии «Позитив» МБУК «Дом офицеров», руководитель — Нина Игнатьева;

– ансамбль «Солнышко» Псковского дома детского творчества, руководитель — Ирина Белотелова;

– хореографический ансамбль «Зангезур», руководитель — Ануш Асрян;

– театр танца «Русские узоры» МБУК «Дом офицеров», руководитель — Ирина Казимир;

– ансамбль «Надежда» Пушкиногорского района, руководитель — Анна Гринчишина;

– шоу-группа барабанщиц «Ритм» Порховского района, руководитель — Надежда Алексеева;

– хореографический ансамбль «Лада» МБУК «Городской культурный центр», руководитель — Нина Княжецкая;

– участники студии восточного танца «Скарабей», руководитель — Юлия Козуто;

– студентка областного колледжа искусств Мария Михайлова.

Также на коцерте выступят группа «АртМастер» (руководитель — Андрей Евстафьев), танцевальный коллектив Псковского русского народного хора (руководитель — Фёдорова Ирина), вокалист Николай Буток.

Псковичей ждут на празднике, погружающем в атмосферу единения со всей многонациональной Россией, отметили в Доме офицеров.

Концертно-тематическая программа «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» пройдёт в рамках завершения регионального фестиваля искусств «Центр талантов. На ветрах истории и современности – 2022», посвящённого культурному наследию Псковской области, реализуемого АНО «Центр талантов» и МБУК «Дом офицеров» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.