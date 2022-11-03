Схема движения автобусов №4 изменится в Пскове

12:46, 03 ноября 2022, ПАИ

Схема дижения автобусов маршрута № 4 изменится в Пскове с 3 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

«В связи с проведением технических работ с 8:00 3 ноября до 7:00 7 ноября закрывается для движения автотранспорта площадь у международного аэропорта Псков имени княгини Ольги. Автобусы маршрута № 4 следуют без заезда в аэропорт», — говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с проведением технических работ площадь у псковского аэропорта закроют для транспорта на несколько дней.