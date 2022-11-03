Наталья Горбачёва посоветовала псковичам написать этнографический диктант

15:17, 03 ноября 2022, ПАИ

Любить и знать родной край советует председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва. Об этом она сказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации о предстоящем «Большом этнографическом диктанте».

По ее словам, сейчас распространяется немало видео, в которых молодым людям задают элементарные вопросы о своей Родине, а они не могут ответить. «Это всё выдается в форме шутки, но это не смешно. Знания об этносе, о культуре, о том месте, где мы живем, очень важны», – отметила Наталья Горбачёва.

В этой связи она подчеркнула важность участия в таких акциях, как «Большой этнографический диктант». По мнению Натальи Горбачёвой, подобные мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и развитию общей эрудиции. «Молодежи будет полезно узнать новую информацию, а взрослому поколению освежить свои знания», - добавила председатель Общественной палаты региона.

Напомним, что акция «Большой этнографический диктант» приурочена ко Дню народного единства. Псковичи могут написать диктант онлайн на сайте или офлайн. Одна из площадок для написания диктанта - издательский дом «Медиацентр 60» (улица Ленина, 6а), посмотреть полный список можно здесь.