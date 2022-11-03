Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Горбачёва посоветовала псковичам написать этнографический диктант

Любить и знать родной край советует председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва. Об этом она сказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации о предстоящем «Большом этнографическом диктанте».

По ее словам, сейчас распространяется немало видео, в которых молодым людям задают элементарные вопросы о своей Родине, а они не могут ответить. «Это всё выдается в форме шутки, но это не смешно. Знания об этносе, о культуре, о том месте, где мы живем, очень важны», – отметила Наталья Горбачёва.

В этой связи она подчеркнула важность участия в таких акциях, как «Большой этнографический диктант». По мнению Натальи Горбачёвой, подобные мероприятия способствуют воспитанию патриотизма и развитию общей эрудиции. «Молодежи будет полезно узнать новую информацию, а взрослому поколению освежить свои знания», - добавила председатель Общественной палаты региона.

Напомним, что акция «Большой этнографический диктант» приурочена ко Дню народного единства. Псковичи могут написать диктант онлайн на сайте или офлайн. Одна из площадок для написания диктанта - издательский дом «Медиацентр 60» (улица Ленина, 6а), посмотреть полный список можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 ноября 2022

Люди должны знать национальные обычаи и традиции своей страны - Аида Разумовская
03 ноября 2022

В Пскове начался ремонт районной поликлиники

03 ноября 2022

Медицинские вопросы обсуждают в медиацентре ПАИ
03 ноября 2022

Елена Бибикова - о детях-героях: Эти ребята вызывают гордость за страну

03 ноября 2022

Наталья Горбачёва посоветовала псковичам написать этнографический диктант
03 ноября 2022

Шесть псковских аграриев получили звания заслуженных работников
03 ноября 2022

Кристина Лунёва: Молодёжи важно помнить историю своего родного края
03 ноября 2022

Борис Елкин откроет новую страницу истории города – Александр Гончаренко

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...