Еще два кандидата выдвинуты на пост главы Пушкиногорского района

17:16, 03 ноября 2022, ПАИ

Документы для выдвижения и регистрации на должность главы Пушкиногорского района предоставил Андрей Маковский. Кандидата выдвинуло региональное отделение партии «Новые люди». Об этом пишет газета «Пушкинский край» со ссылкой на территориально-избирательную комиссию Пушкиногорского района.

Ещё одним претендентом на участие в выборах стал Александр Коваленко, представитель местного отделения партии ЛДПР.

Ранее сообщалось, что на пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата от Партии Роста и «Единой России».

Напомним, что этап выдвижения на досрочных выборах главы Пушкиногорского района завершится сегодня в 18:00.