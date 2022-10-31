На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись новые кандидаты

18:48, 31 октября 2022, ПАИ

О ходе выдвижения кандидатов на досрочных выборах главы Пушкиногорского района сообщается в Telegram-канале ТИК Пушкиногорского района Псковской области.

«Документы, необходимые для выдвижения и регистрации на должность главы Пушкиногорского района, 31 октября в ТИК Пушкиногорского района предоставил Игорь Романов, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Псковской области Всероссийской политической партии «Партия роста», - говорится в сообщении.



Также документы на регистрацию поступили от кандидата партии «Единая Россия» Оксаны Филипповой.