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Политика

На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись новые кандидаты

Фото: ТИК Пушкиногорского района Псковской области

О ходе выдвижения кандидатов на досрочных выборах главы Пушкиногорского района сообщается в Telegram-канале ТИК Пушкиногорского района Псковской области.

«Документы, необходимые для выдвижения и регистрации на должность главы Пушкиногорского района, 31 октября в ТИК Пушкиногорского района предоставил Игорь Романов, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Псковской области Всероссийской политической партии «Партия роста», - говорится в сообщении.

Также документы на регистрацию поступили от кандидата партии «Единая Россия» Оксаны Филипповой.

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