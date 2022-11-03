Параллельный импорт пока не касается кинопродукции Marvel, Disney Pixar, DC Comics

20:16, 03 ноября 2022, ПАИ

Параллельный импорт пока не распространяется на фильмы и мультфильмы производства Marvel, Disney Pixar, DC Comics, цитирует Telegram-канал «Лентач» главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Перечень для параллельного импорта на сегодня прежде всего подразумевает именно товары и юридически пока ещё не может распространяться на права на аудиовизуальные произведения. Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список аудиовизуальных прав недружественных стран», — сказал он.

Вчера продукция компаний Marvel, Disney, Pixar и DC Comics вошла в обновлённый перечень для параллельного импорта, сообщили в Минпромторге РФ. Это касается игр, игрушек, костюмов и пр.

Также ведомство внесло в список параллельного импорта алкогольную продукцию (Jack Daniel’s, Jim Beam, Johnnie Walker, Sheridan’s и другие).