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Страна и мир

Американцы выстроились в огромные очереди, надеясь получить миллиард долларов

Американцы стоят в очереди в надежде на удачу. Фото Telegram КП

В популярной американской лотерее Powerball завтра на кону будет стоять куш $1,2 миллиарда долларов, пишет Telegram-канал «Комсомольской правды». 

Выигрыш может вырасти даже до $1,5 миллиарда, если будет продано больше, чем обычно, билетов. Скорее всего, так и произойдёт, поскольку даже ночью американцы выстраивались в очереди к точкам продаж. Каждый билет в богатую жизнь стоит $2.

Шансы на выигрыш, по подсчётам математиков, составляют 1 : 29 220 000.

Заветную сумму можно будет получить в виде ежегодных выплат в течение последующих 29 лет либо забрать сразу — в таком случае после уплаты налогов победитель получит почти $746 миллионов.

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