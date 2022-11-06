Американцы выстроились в огромные очереди, надеясь получить миллиард долларов

21:07, 04 ноября 2022, ПАИ

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В популярной американской лотерее Powerball завтра на кону будет стоять куш $1,2 миллиарда долларов, пишет Telegram-канал «Комсомольской правды».

Выигрыш может вырасти даже до $1,5 миллиарда, если будет продано больше, чем обычно, билетов. Скорее всего, так и произойдёт, поскольку даже ночью американцы выстраивались в очереди к точкам продаж. Каждый билет в богатую жизнь стоит $2.

Шансы на выигрыш, по подсчётам математиков, составляют 1 : 29 220 000.

Заветную сумму можно будет получить в виде ежегодных выплат в течение последующих 29 лет либо забрать сразу — в таком случае после уплаты налогов победитель получит почти $746 миллионов.