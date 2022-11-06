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Общество

Согласован линейный объект газопровода в Гдовском районе

Рассмотрен и согласован проектируемый линейный объект «Газопровод-отвод и ГРС Гдов Псковской области» на территории Гдовского района. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Состоялась очередная рабочая встреча с представителем ООО «Газпром Линде Инжиниринг».

Главе района Алексею Васильеву и его заместителю по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Дмитрию Николаеву ведущий инженер отдела сбора исходных данных и ИРД Александр Демченко после изучения документов продемонстрировал на карте, как и где на территории Гдова и Добручинской волости будет проходить линейный объект.

«На данный момент производится проектно-изыскательские работы для последующего строительства данного объекта. Проектируемую газораспределительную станцию предполагают расположить между деревнями Бакин Конец и Михково», — пояснил Александр Демченко.

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