Псковским водителям рассказали, как не ожиреть и избежать тромбоза

10:08, 07 ноября 2022, ПАИ

Псковская область оказалась в числе лидеров по обеспеченности легковыми автомобилями – не менее 365 единиц на 1 тысячу жителей, поэтому для многих актуален вопрос, как сохранить здоровье, когда все время находишься за рулем автомобиля.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Образ жизни человека, который длительное время находится за рулем и мало двигается, приводит к ожирению, артериальной гипертензии, тромбозу, болях в шейном и поясничном отделах позвоночника. Со временем перечисленные факторы риска могут спровоцировать развитие инсульта и инфаркта. Не говоря уже о том, что длительный контакт с токсичными веществами и вдыхание выхлопных газов приводит к проблемам с дыхательной системой, рассказали в областном комитете по здравоохранению.

«Каждый год выделяйте несколько дней для прохождения профилактических мероприятий – они позволяют своевременно выявить факторы риска или сами заболевания, взять их под контроль и не допустить развития серьёзных осложнений. Откажитесь от автомобиля и пройдитесь пешком, когда это возможно», – рекомендует Минздрав.

Ранее сообщалось, что, по официальным данным, 20% жителей Псковской области страдают от ожирения, по неофициальным – 40%.