Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

40% псковичей страдают от ожирения или лишнего веса

40% жителей Псковской области страдают от ожирения или лишнего веса. Об этом сообщила заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Специалист уточнила, что речь идёт о неофициальной статистике. «Не все люди с избыточным весом обращаются к врачу и становятся на учёт», - пояснила Елена Ильяшенко.

Официальные цифры несколько ниже – 20%. В целом Псковская область по статистике эндокринных заболеваний не выходит за пределы общероссийских показателей, уточнила врач.

По её словам, лишь 5% людей с избыточным весом имеют какие-либо гормональные нарушения, у 95% ожирение связано с малоподвижностью и чрезмерным аппетитом. Кроме того, к избыточному весу может привести дефицит витамина D.

«Но ни в коем случае не надо назначать его себе самостоятельно. Дозу определяет только врач, так как передозировка опасна не меньше, чем его недостаток», - предупредила эндокринолог.

Елена Ильяшенко добавила, что работает с пациентами от 18 лет и старше. «Я заметила, что ко мне чаще обращаются именно юноши с избыточным весом (индекс массы тела от 25 до 30) и ожирением (индекс массы тела больше 30). Девочек меньше. Причем мальчики приходят с весом и под 100 кг», - отметила врач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 октября 2022

Почти 100 тысяч доз вакцины от бешенства поступило в Псковскую область
27 октября 2022

Псковский лисёнок Персей переехал в Ленинградский зоопарк
27 октября 2022

Центр общения людей старшего поколения открыли в Псковской области
27 октября 2022

Лучших аграриев чествовали в Псковской области
27 октября 2022

Псковский эндокринолог: Мы уже 25 лет живём с эпидемией ожирения
27 октября 2022

До 14 градусов тепла ожидается в Псковской области 28 октября
27 октября 2022

Псковские сотрудники МЧС принимают участие в акции «Мы вместе»
27 октября 2022

Идею использовать ресурсы резервных фондов для предупреждения ЧС одобрили в Собрании

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...