40% псковичей страдают от ожирения или лишнего веса

15:23, 27 октября 2022, ПАИ

40% жителей Псковской области страдают от ожирения или лишнего веса. Об этом сообщила заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Специалист уточнила, что речь идёт о неофициальной статистике. «Не все люди с избыточным весом обращаются к врачу и становятся на учёт», - пояснила Елена Ильяшенко.

Официальные цифры несколько ниже – 20%. В целом Псковская область по статистике эндокринных заболеваний не выходит за пределы общероссийских показателей, уточнила врач.

По её словам, лишь 5% людей с избыточным весом имеют какие-либо гормональные нарушения, у 95% ожирение связано с малоподвижностью и чрезмерным аппетитом. Кроме того, к избыточному весу может привести дефицит витамина D.

«Но ни в коем случае не надо назначать его себе самостоятельно. Дозу определяет только врач, так как передозировка опасна не меньше, чем его недостаток», - предупредила эндокринолог.

Елена Ильяшенко добавила, что работает с пациентами от 18 лет и старше. «Я заметила, что ко мне чаще обращаются именно юноши с избыточным весом (индекс массы тела от 25 до 30) и ожирением (индекс массы тела больше 30). Девочек меньше. Причем мальчики приходят с весом и под 100 кг», - отметила врач.