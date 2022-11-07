Идут переговоры с инвесторами по комплексному развитию Порхова

12:17, 07 ноября 2022, ПАИ

Идут переговоры с инвесторами по комплексному развитию Порхова в рамках проекта, созданного участниками урбанистического хакатона. Об этом в эфире «Псковского телеграма Online» 7 ноября сообщила руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская.

Она напомнила, что Псковская область присоединилась к хакатону только год назад. «И вот на второй год мы уже в пятерке лидеров. Проект по Порхову как раз вошел в пятерку победителей», - отметила Наталья Плявинская, упомянув церемонию награждения, прошедшую на прошлой неделе в Москве.

«У нас, так уж сложилось, на местах почти нет креативных лидеров, а потенциал-то потрясающий. Особым предметом любви экспертов извне стал именно Порхов, - рассказала Наталья Плявинская. - Деньгами, конечно, нас просто так никто не осыплет, поэтому надо показать потенциал и наличие команды, которая готова реализовывать проект. Мы уже плотно работаем со всеми институтами, которые на федеральном уровне двигают креативные индустрии. И к тому же сейчас идет работа с инвесторами, готовыми вложиться в развитие Порхова».