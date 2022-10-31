Псковичи стали победителями Всероссийского урбанистического хакатона
Псковский архитектурный проект по благоустройству оказался одним из лучших на Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города». Об этом сообщила руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская в соцсети «ВКонтакте».
«Всероссийский урбанистический хакатон 2022 подошел к концу, и его итогом стала торжественная церемония награждения победителей – лучших архитектурных проектов, 5 концепций благоустройства Псковской, Новосибирской, Курской области, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пять команд молодых и амбициозных архитекторов со всей страны внесли вклад в развитие территорий пяти регионов России», – отметила Наталья Плявинская.
Победителям вручили награды и денежные сертификаты от партнеров проекта компьютерной школы «Meta Education». Помимо победителей, наградили и кураторов – опытных архитекторов, которые помогали участникам в работе над проектами.
«Такие проекты не только помогают привлекать возможности федеральных проектов, но и позволяют увидеть новые возможности и потенциал территории», – подчеркнула руководитель Фонда инвестиционного развития региона.
За 2021–2022 годы в результате участия во Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города», организованном Роскультцентром, удалось привлечь внимание к Псковской области со стороны профессиональных сообществ креативных индустрий высокого уровня.