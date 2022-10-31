Псковичи стали победителями Всероссийского урбанистического хакатона

10:08, 31 октября 2022, ПАИ

Псковский архитектурный проект по благоустройству оказался одним из лучших на Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города». Об этом сообщила руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская в соцсети «ВКонтакте».

«Всероссийский урбанистический хакатон 2022 подошел к концу, и его итогом стала торжественная церемония награждения победителей – лучших архитектурных проектов, 5 концепций благоустройства Псковской, Новосибирской, Курской области, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пять команд молодых и амбициозных архитекторов со всей страны внесли вклад в развитие территорий пяти регионов России», – отметила Наталья Плявинская.

Победителям вручили награды и денежные сертификаты от партнеров проекта компьютерной школы «Meta Education». Помимо победителей, наградили и кураторов – опытных архитекторов, которые помогали участникам в работе над проектами.

«Такие проекты не только помогают привлекать возможности федеральных проектов, но и позволяют увидеть новые возможности и потенциал территории», – подчеркнула руководитель Фонда инвестиционного развития региона.

За 2021–2022 годы в результате участия во Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города», организованном Роскультцентром, удалось привлечь внимание к Псковской области со стороны профессиональных сообществ креативных индустрий высокого уровня.