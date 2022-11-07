Островские десятиклассники отправились на военные сборы

21:16, 07 ноября 2022, ПАИ

Сегодня, 7 ноября, на базе воинской части № 35700 в Острове региональный центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» дал старт первой смене пятидневных учебных военных сборов для обучающихся 10-х классов образовательных учреждений Псковской области. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Островские вести».

Учебные сборы проводятся с целью закрепления знаний и умений, которые школьники получили в ходе изучения школьного предмета ОБЖ: они помогут ребятам подготовиться к службе в армии.

В торжественном открытии учебных сборов приняли участие директор центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» полковник в запасе Виктор Андреев, командир воинской части № 35700 полковник Алексей Кузьминых, председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, исполняющий обязанности начальника управления образования Островского района Алесей Васильев.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев зачитал приветственный адрес первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой участникам учебных сборов. Замгубернатора Вера Васильевна, обращаясь к участникам, выразила надежду, что учебные сборы позволят ребятам закрепить теоретические знания, полученные во время изучения предмета ОБЖ, приобрести практические навыки, улучшить физическую подготовку.

«Вам предстоит посетить занятия по военным дисциплинам и перенять опыт наставников-военнослужащих, которые личным примером покажут не только престиж военной службы, но и настоящее воинское братство и взаимовыручку, познакомиться с бытом военнослужащих. Учебные сборы — это хорошая форма подготовки юношей к службе в вооружённых силах нашей страны. Защита Родины и служба в армии — священный долг каждого юноши, каждого мужчины страны», — сообщила Вера Емельянова. Она пожелала ребятам терпения, воли, характера в постижении военных дисциплин.

Обращаясь к участникам сборов, председатель районного Собрания депутатов Александр Обризан дал ребятам наказ хорошо учиться всему, что пригодится завтра в жизни: «Вы уже взрослые и прекрасно видите, что происходит на международной арене. Поэтому уже сегодня надо готовиться к службе в армии и к защите Отечества».

Александр Михайлович и другие выступающие пожелали ребятам проявить все свои лучшие качества, командный дух, чтобы с честью пройти все задания сборов.

Завершилась церемония открытия традиционным торжественным маршем участников учебного военного сбора.

С 46 юношами из образовательных учреждений Остовского и Палкинского районов в период первой смены будут проведены теоретические и практические занятия по основам подготовки к военной службе, строевая, огневая, тактическая, медицинская и физическая подготовка, а также обучение радиационной, химической и биологической защите.