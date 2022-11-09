Псковская фабрика изготовит 500 зимних спальников для военных в зоне СВО

15:26, 09 ноября 2022, ПАИ

Швейная фабрика «Славянка» передаст 500 зимних спальников для военнослужащих в зоне СВО из Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила генеральный директор предприятия Елена Косенкова.

По ее словам, инициатива исходит от предпринимателей из Пскова и Санкт-Петербурга, которые на собственные деньги купили материалы для спальников и обратились к руководству фабрики «Славянка» с предложением изготовить спальники для нужд военных.

Сотрудники псковского предприятия охотно откликнулись и согласились на безвозмездной основе пошить спальники, отметила Елена Косенкова. Все работы будут произведены за счет инициативных граждан.

«Наш коллектив очень беспокойный, все хотим помочь (военнослужащим — ПАИ) во всех вопросах и уже не одну посылку отправили. Сейчас детям Новороссии собрали 100 подарков», – добавила гендиректор фабрики «Славянка».