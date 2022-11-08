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Политика

В администрации Пскова произошли кадровые изменения

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Кадровые изменения произошли в администрации Пскова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Заместители главы администрации города Пскова вновь приняты на работу на срок полномочий главы города. Их по-прежнему четверо. Один в статусе первого», - говорится в сообщении.

При этом Елена Жгут покидает свой пост в связи с переходом на новую работу. Исполняющим обязанности заместителя станет Виталий Сухинский, ранее он был первым замдиректора Стройтехнадзора. Теперь будет курировать капитальное строительство и управление по учёту и распределению жилой площади.

В зону ответственности первого заместителя Ирины Ивановой переходит все жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное строительство, продолжил Борис Елкин.

«УГХ и Специализированную службу тоже коснутся изменения. УГХ станет главным распорядителем средств, а функции заказчика перейдут новому учреждению. Обслуживание ливневки переходит к Горводоканалу», - уточняется в сообщении.

Также, по его словам, в структуре администрации появится отдел по работе с НТО и рекламными конструкциями. Он объединит функции, которые ранее разрозненно выполняли несколько структурных подразделений администрации.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин официально вступил в должность главы Пскова.

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