Борис Елкин вступил в должность главы Пскова

13:30, 08 ноября 2022, ПАИ

Борис Елкин официально вступил в должность главы Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Его инаугурация состоялась сегодня, 8 ноября, в Псковском театре драмы.

Новый глава принёс присягу, положив правую руку на Конституцию РФ и устав Пскова.

«Сегодня важный день для каждого жителя Пскова, — подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников. — С этого момента начинает работать новая модель управления городом. Суть её заключается в единоначалии власти и концентрации всех полномочий в руках одного руководителя — главы города. Я уверен, что это повысит эффективность работы администрации города и качество принятия управленческих решений. Этому предшествовала большая работа, поэтому я благодарю за консолидированную позицию и за включённость в работу депутатов Псковской городской Думы, Псковского областного Собрания, сотрудников администрации города и правительства Псковской области».

Глава региона отметил, что считает своевременным переход на новую модель управления. «Знаю вас не первый год, — обратился он к Борису Елкину. — Вы порядочный человек, сильный, принципиальный руководитель. Хочу пожелать вам успехов, чтобы все задачи и планы были успешно реализованы. Можете рассчитывать на поддержку депутатов, на мою личную поддержку. Мы вместе сделаем всё, чтобы сделать Псков современным, красивым, комфортным, процветающим, чтобы он радовал жителей и наших многочисленных гостей».

С поздравлениями к Борису Елкину обратился и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов: «В городе появился единственный глава, который будет нести ответственность за все происходящее в Пскове. Это накладывает дополнительный отпечаток на предстоящую работу. Эта система управления применяется у нас не впервые, мы осознанно к ней пришли, а то, насколько эффективной она будет, главным образом зависит от вас, Борис Андреевич».

Митрополит Псковский и Порховский Тихон подарил Борису Елкину икону Христа Спасителя и пожелал сделать Псков современенным, сумев при этом сохранить его древний дух. «Псков любит огромное количество людей не только в России, но и по всему миру. Хочу поздравить вас с избранием, с новой и интересной работой. Вы получите множество чувств, знаний, пройдя путь градоначальника такого уникального и прекрасного города», - заключил митрополит.

Напомним, Борис Елкин был избран главой Пскова на сессии гордумы 3 ноября. Подробнее об этом можно прочитать в материале на сайте ПАИ.