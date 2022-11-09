Эксперт рассказал, как псковичей искусственно «вгоняют» в долги за ТКО

17:53, 09 ноября 2022, ПАИ

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О том, как «Почта России» искусственно «вгоняет» в долги население, рассказал директор ООО «Экопром», компании регионального оператора по обращению с ТКО, Александр Киселёв в интервью радио «7 НЕБО».

Он назвал причины, по которым население не оплачивает услуги. «Их много, есть и финансовые. Но одна из причин – это организация, которую мы все знаем. Я уже, наверно, на протяжении полугода с ней воюю: это «Почта России», которая несвоевременно доставляет квитанции, то есть искусственно вгоняет в долги население – люди не получают по месяцу, по два квитанции», - заявил он.

По его словам, из-за этого пострадали целые районы, и люди продолжают звонить в организацию. Александр Киселёв заверил, что этот вопрос продолжат решать.

Он также уточнил, как можно оплачивать услуги ООО «Экопром» в данной ситуации. «Можно взять старую квитанцию и оплатить, потом сделаем перерасчет: если была переплата – вернем деньги, недоплата – люди потом доплатят», - добавил он. При этом в приложении можно подключить услугу автоматического платежа.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.