Александр Киселёв – о сложностях с дорогами, стихийных свалках и штрафах

В гостях в студии «7 НЕБО» на этот раз побывал директор ООО «Экопром», компании регионального оператора по обращению с ТКО, Александр Киселев. Ведущая Надежда Назаренко узнала из первых уст о ходе мусорной реформы в Псковской области, о ментальных различиях городских и деревенских жителей, кто ответственен за разбитые контейнеры и свалки и когда повсеместно будет распространен раздельный сбор мусора.

– Какие изменения произошли в «Экопроме» за этот год? Пополнился ли технический парк регоператора, увеличился ли штат сотрудников?

– Самая грандиозная ситуация – мы забрали полностью Себежский район и сейчас занимаемся там транспортировкой ТКО. Долго к этому шли, боялись, но мы с этим справились и двигаемся дальше.

Технический парк на сегодняшний день не так сильно поменялся: добавилось три единицы техники за этот год. Думаю, что мы сейчас будем его увеличивать, просчитываем возможности. Наверно, не в этом году, а скорее всего, в следующем купим пару единиц техники, которая на сегодняшний день необходима и в городе, и в области. И конечно, к этой технике добавим еще ломовоз.

– Что это за машина?

– В народе называется ломовоз, машина с манипулятором, которая загружает сама себя. Мы ею убираем несанкционированные свалки. На самом деле она используется теми, кто занимается ломом, металлом, но мы ее используем потому, что она все берет, много где проезжает и потому востребована. Таких машин не хватает: у нас в парке их две, третья сильно бы помогла.

– Парк будет увеличен, значит, увеличивается и число территорий, откуда вывозится мусор?

– На сегодняшний день охват территорий – 2,5 тысячи населенных пунктов. В этом году охватили примерно 102-103 населенных пункта и будем дальше продолжать увеличивать.

Есть сложности с дорогами. Ездим, смотрим, возможно или невозможно вывозить мусор, и от этого уже отталкиваемся.

– Есть ли у нас территории, где до сих пор невозможен вывоз мусора, и по каким причинам?

– Причина одна – дорога. А вторая причина – население не может прийти к консенсусу с главами, где сделать места накопления. Это самая большая проблема. На сегодняшний день это Псковский район.

– Казалось бы, рядом.

– Казалось бы, да, но как факт. И я не знаю, как там с населением общаться. Был опыт с несанкционированной свалкой в Писковичах: люди едут на работу из других населенных пунктов в город и туда завозят мусор, потому что в их населенных пунктах не могут определиться, где сделать места накопления. Из-за этого большая проблема.

– В Писковичах вопрос удалось решить?

– Мы решили, контролируем. На сегодняшний день все более-менее, но есть соседние деревни (названия не буду говорить), которые до сих пор не могут решить, где сделать место накопления ТКО.

– Получается, в таких населенных пунктах они просто возят мусор в другие места или создают несанкционированные свалки?

– Они возят его в другие места. На самом деле есть места, где мы идем на нарушение: понимаем, что население хочет, а место накопления выделить не могут. И глав понимаем, и население, идем на уступки и ставим контейнер. Нас штрафуют, но других вариантов нет.

– А чего хотят-то? Просто место не могут определить?

– Да, на сегодняшний день найти кусочек земли не так легко. Это же как? Площадка появится – на ней сразу появится свалка. Они же все понимают, что будет происходить вокруг этой площадки. И начинается возня и с главами районов, и с населением: один хочет, другой не хочет – и это затык.

– И приходится ждать и как-то выкручиваться?

– Конечно.

Чистота дороже денег

– Как на сегодняшний день организована работа по взаимодействию с предприятиями? Есть ли компании, которые до сих пор с вами не заключили договор?

– Таких компаний очень много. Конечно, у нас работает юридический отдел, договорной отдел, сами выявляем эти компании. Есть много компаний, которые сами приходят заключать договор, звонят нам. С предпринимателями буквально недавно встречался начальник договорного отдела в Невеле – кто-то готов заключить договор, проговорить, как это будет. Многие районы готовы. Но, конечно, большинство уклоняется: не хотят платить за мусор, считают, что они мусор не производят. А потом находим несанкционированные свалки.

– Причем на территории лесных массивов, да?

– Так оно и есть.

– А «уклонисты» – это города или районы?

– Все вместе. Очень много ИП. Если большие компании, то их видно, они никуда не денутся. С большими компаниями даже судимся: если будет решение, то мы пойдем дальше в правовом порядке и будем заключать договоры. Когда будут получать большие штрафы, думаю, хозяин бизнеса заключит договор.

– Одно время около некоторых магазинов были свалки мусора, а они зачастую находятся во дворах. Сейчас этот вопрос снят? Как с магазинами, особенно с сетевыми, у вас выстроены отношения?

– Да, все хорошо, у нас с крупными сетевиками есть договоры, все вывозится.

– Этот вопрос уже отошел в прошлое?

– Это определенная работа, Москва тоже не сразу строилась. Тут большая личная работа: надо приезжать, объяснять, рассказывать и прочее. Договорной отдел сейчас работает в полном объеме.

– Ещё интересный момент – контейнерные площадки. Видно, что они сейчас стали гораздо лучше, их намного больше. А как контролируется состояние контейнерных площадок?

– У нас целый территориальный отдел, который ездит по всей области. В отделе три сотрудника, и вся область поделена на троих. Мало того, у нас и водитель приезжает и фотографирует.

– Каждый раз?

– Каждый день. Есть программа «Эргософт», куда приходит вся информация, мы ее с Мариной Николаевной, моим замом, просматриваем, обсуждаем. Я вам больше скажу: сам езжу в городе и районе и смотрю площадки. Сейчас взял под свой контроль частный район у аэропорта.

– Кресты.

– Конечно, оставляет желать лучшего. Но опять же надо работать с населением, потому что приезжаешь – контейнеры пустые, вроде бы как чисто, но вокруг площадки ветки, ботва – это ужас! Здесь должен работать город, и я готов помогать, но когда ты после своих трудов смотришь на всю эту историю, становится тяжело. Если не работать с населением, постоянно будет мусорный коллапс. Невозможно мне постоянно за свой счет все это вывозить.

– Давайте напомним: если на контейнерную площадку сбрасывают строительный мусор, шины, бытовую технику, ветки, растительные отходы, ботву…

– Надо смотреть, чей участок, кто за него ответственный. Свое мы забираем. Что касается ботвы, строительного мусора, резины, за это ответственность несет непосредственно управляющая компания. Либо они заказывают у нас контейнер за определенные деньги, либо решают этот вопрос сами.

– Они могут с вами договориться и вы будете вывозить этот мусор?

– Конечно. Все упирается в финансы. В законодательстве расписано, за что отвечает регоператор, за что отвечает управляющая компания и за что отвечают их дворники.

– Но проживающему там человеку разбираться неохота, что к чему. Наверно, вам поступает много звонков с просьбами убрать, а приезжаете – шины…

– Вот в этом весь вопрос, что люди считают так: пришел «Экопром», есть реформа – убирайте, мы платим – убирайте. А есть регламент, что мы должны убирать и за что отвечают управляющие компании либо хозяин участка, на чьей земле стоит контейнер. Есть площадка, а вокруг мусор разбросан – за этот участок отвечает хозяин. Вот и все.

«Осознанье, так сказать, и просветленье»

– Есть ленивые жильцы, которые почему-то не могут скинуть мусор в мусоропровод или дойти до контейнерной площадки: они ставят мешки или даже рамы рядом с подъездом.

– Должна быть работа с населением, мы будем постоянно к этому возвращаться. Конечно, это неправильно, жилец должен все донести до площадки. Есть там место для крупного габарита или нет, но он должен отнести мусор туда, где есть контейнер. Понятно, что мы все это убираем, но мешки я в последнее время запретил забирать. Ты его либо в мусоропровод отправь, либо дойди до контейнера, а если мы будем отвлекаться еще на это – не хватит времени убрать какой-нибудь маршрут.

– Граждане часто так делают? Что говорят ваши сотрудники?

– Это есть, но в основном в отношении не мешков, а крупного габарита: человеку же лень тяжелое нести, он около подъезда соседу тут же положил под нос и пошел на работу.

– Вдруг сосед выкинет вместо него.

– Но, конечно, убираем – а как по-другому?

– Пользуясь случаем, я бы хотела обратиться к псковичам: выбрасывайте мусор куда надо, а не оставляйте. Это личная ответственность: где живешь – там должен соблюдать чистоту. Это адекватное поведение.

– Когда мешок вот так ставится – ну поставь его тогда у себя дома, какие проблемы?

– Насколько сегодня регион обеспечен контейнерами? И как часто приходится их менять?

– Мы сейчас заменили, наверно, тысячу контейнеров, за этот год отремонтировали около 1 600 благодаря отделу, который создали: когда я пришел, его не было, создали – они этим занимаются. У нас все время идет война с управляющими компаниями: кто же все-таки в мусоропроводах должен менять контейнеры, которые разбиты в хлам?

Есть решения суда, и там конкретно прописано, что управляющие компании должны сами поменять контейнеры. С нами судились две управляющие компании, есть два решения суда, поэтому мы менять мусорные баки не будем. Они, конечно, просят, добиваются – это не наша история.

– Опять же псковичам хотим сказать: если у вас в подъезде разломан контейнер – звоните в управляющую компанию и сообщайте об этом, добивайтесь того, чтобы его заменили.

– Конечно. Свой один процент контейнеров, который мы должны закупать в год, мы закупаем, но почему-то все думают, что этот один процент мы должны расставить именно в городе Пскове, забывая, что регоператор обслуживает Псковскую область. Этот один процент идет на всю Псковскую область. На сегодняшний день по реестру потребность в более 7,5 тысячи контейнерах. Представляете? Можно умножить, сколько это в деньгах.

– Было бы большим подспорьем, если бы управляющие компании сами отслеживали и покупали контейнеры?

– Даже не надо покупать – можно работать с населением. Конечно, если жилец с десятого этажа кидает ночью в мусоропровод трехлитровую банку, там от бака ничего не останется. А если я начну менять, где я такие деньги найду? В тарифе один процент как есть – так мы его и выставляем.

Есть же старшие по подъездам, они должны ходить по квартирам, должны работать управляющие компании, директора, собирать совещания, говорить: ребята, разбили – собирайте все вместе. А там же как? Сверху разбил, и, конечно, снизу говорят: «Почему я должен давать деньги, когда он трехлитровую банку кинул, головой не соображает?»

Есть, конечно, нюансы, где мои сотрудники не так грузят, но мы реагируем, если обращаются. Сейчас же много где видеокамеры стоят, присылают информацию – реагируем. По-другому никак. Если это наша вина – значит, это наша вина. Но я вам скажу, за три года сгорело или украли полторы тысячи контейнеров. А заявления у нас никто не принимает. Обращаемся.

– А куда воруют-то? К себе на дачу?

– Никто не понимает, куда украли. Сейчас молодежь взяла моду – все это лето на наших контейнерах катались в районах.

– А вам это потом менять?

– Мало менять – нам их надо отремонтировать, колесики поменять, это же все за наш счет.

– Наверно, надо в школах проводить специальные уроки о том, как себя вести.

– Знаете, у всех глав одно: дайте контейнеры. Но что значит «дайте»? Я действую в рамках бюджета на целый год.

– А есть управляющие компании и районы, с которыми удалось наладить конструктивные отношения?

– Наверно, процентов на 60 у нас хорошие отношения. Какие бы у нас с Псковским районом ни были перипетии – мы договариваемся, общаемся. Это рабочие моменты. Если кто-то не может разделить рабочие моменты и отношения после работы, тогда грош цена человеку. Я все понимаю, на глав районов давят. У меня нет возможности сделать все, о чем они говорят, но я все равно иду и делаю, потому что не хочется людей подставлять. Я понимаю, что пришел – и должен делать лучше, но насколько могу. Оценивать мою работу, конечно, народу: лучше, не лучше. Кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь.

– Всегда найдутся те, которые будут критиковать.

– От этого никуда не денемся.

Фото свалки

– Как часто приходится выполнять не свои функции?

– Каждый день мы выполняем не свои функции. Но если я не буду на это обращать внимание, будет просто кошмар. Давайте возьмем любую сферу – энергетики, еще чего: есть у них такое, что они выполняют не свою функцию? Без этого никак.

Где-то мы закрываем глаза и работаем. Ну а как? Тем более мы работаем каждый день 24 часа в сутки. Сейчас прошла мобилизация. Каждый забранный водитель – это проблема: валится либо маршрут, либо два, а найти водителя – это нереально на сегодняшний день.

– Именно с этим связана история, что стали позже забирать мусор?

– Мы стали работать во вторую смену. Просто переориентировались. Не жалуемся: надо и надо.

– Раньше обычно днем забирали мусор, а сейчас или днем, или вечером, регулярно, но в разное время суток.

– Мало того, и техника ломается, но, как правило, сейчас это связано с тем, что не хватает рук и приходится переориентироваться.

– Частный сектор Пскова тоже больная тема: несанкционированные свалки. Удалось ли решить эту проблему?

– Не сказать, что на все сто процентов, но мы эту задачу решаем.

– Раньше вы говорили, что, бывало, вам присылают фото – и вы едете, моментально реагируете.

– Да, и это есть. Но это целая процедура: сначала действует юротдел, выявляем, чья это земля, кто собственник, уведомляем его, если в течение 30 дней он ничего не делает, мы убираем, потом судимся. Целая эпопея.

– Судов много?

– Очень много. Не хватает юристов: мало того что свои юристы работают – на подхвате и юридическая группа компаний, и московские юристы, потому что работы очень много. Есть долги населения, и у нас целый отдел взыскания работает, 10 человек – и то не хватает.

– Продолжим тему частного сектора в Пскове и райцентрах: свалок на окраинах стало меньше?

– Меньше, хотя населения, отдыхающих больше.

– Вы говорили, в период пандемии сильно увеличился объем мусора.

– Потому что все ехали сюда, было очень много отдыхающих. Например, год назад стихийные свалки появлялись везде. Но сейчас такого нет. Хотя все равно свалки есть, их надо убирать. Как рассказывал Сергей Сергеевич, в области убраны две с лишним тысячи несанкционированных свалок и осталось 400 с лишним штук.

– Наверно, больше в тех районах, где больше дачников?

– Где больше дачников, отдыхающих. Очень много свалок в лесу. Конечно, диву даешься, когда люди приезжают, тем более из другого региона, и за собой не могут убрать. Если ты приехал в лес отдохнуть – будь добр, убери за собой.

– А истории, когда пакеты выбрасывают прямо из машин, бывают?

– Сейчас не так много, как год назад.

– Что-то меняется в головах.

– Да. Видимо, сейчас мусорная реформа везде упоминается – и что-то меняется.

– В случае обнаружения несанкционированной свалки неравнодушный человек может обратиться к вам?

– Конечно, может позвонить. И мало того, через ЦУР приходит много обращений – и о санкционированных свалках, и о несанкционированных. И фото присылают. Есть люди, которые лично мне их присылают, находят где-то мой телефон. Мало того, они контролируют, как это убирается, потом фото присылают, как убрано. Таких очень много в области.

– А если вы находите, например, группу лиц, деревню или, может быть, предприятие, которое это делает, вы отправляете своих людей?

– Да, уведомления, все в юридическом порядке.

– Куда звонить в случае возникновения вопросов о вывозе?

– У нас есть сайт, есть ЦОК, телефон везде есть, поэтому можно спокойно позвонить – там ответят, примут заявку. Есть и такие, что лично ко мне приходят, обсуждают.

– Если, например, это вопросы, которые касаются не вас, а управляющих компаний, то можно получить разъяснение?

– Конечно. Масса писем, которые мы переправляем адресату. Бывает, говорим, что это не наша история, но все равно подскажем, куда можно обратиться.

Воинственные полигоны и неспешная почта

– Важный вопрос – это собираемость платежей. Есть ли злостные неплательщики?

– Есть. На сегодня долг перед регоператором 369 миллионов.

– Большая цифра.

– Да. И конечно, отдел взысканий работает.

– Это общий долг – 369 миллионов?

– Да, общий долг.

– И населения, и предприятий?

– Нет, у предприятий 18 миллионов долга, а это только от населения. На сегодняшний день за период с января по октябрь 2022 года в мировые суды города Пскова и Псковской области подано 8 223 заявления на сумму 58 миллионов 500, направлено на возбуждение исполнительного производства в адрес судебных приставов 5 262 заявления на общую сумму 30 миллионов, взыскано 21 миллион 400. Это огромный объем работы, и мы не останавливаемся.

Как с нами воюют полигоны? Не заплатили денег – они закрыли шлагбаум. Получается, если население мне не платит денег, то я не должен возить мусор? Бред! А самое главное, что полигоны нарушают целую цепочку: они с нами находятся в территориальной схеме, и это прямое нарушение лицензии. Они не имеют права закрыть полигон, потому что если полигон закрыт, я использую аварийную схему: как правило, это происходит быстро, без уведомления. Я нарушаю и попадаю на штрафы, но даже подумать не могу об остановке работы, если население мне должно денег. С этим надо работать. Как я могу остановиться? Вы представляете себе, со всей области не возить мусор?

– Это мусорный коллапс.

– А везти куда-то надо. Представляете, он закрыл полигон и не принимает целый район – и спит спокойно. Я, естественно, выкручиваюсь из этой ситуации: аварийная схема, тут же всех предупреждаю, едем – и все.

– С двух сторон, получается, проблемы?

– С двух сторон, но это их право. Просто у контролирующих органов в случае чего сразу «Экопром» во всем виноват. А я хочу, чтоб все обратили внимание, что здесь целая цепочка, это территориальная схема, она принята, это закон, и никто не имеет права его нарушать. Если «Экопром» не платит, пожалуйста, есть суд: идем в суд, вот и все. Я не говорю, что мы идеальные, у нас есть долги и свои проблемы, но я не жалуюсь, выкручиваюсь как могу. Где-то мы договариваемся, где-то не можем договориться, но работаем.

– По поводу неплательщиков: что за причины, по которым не платят?

– Их много, есть и финансовые. Но одна из причин – это организация, которую мы все знаем. Я уже, наверно, на протяжении полугода с ней воюю: это «Почта России», которая несвоевременно доставляет квитанции, т. е. искусственно вгоняет в долги население – люди не получают по месяцу, по два квитанции.

– Вы говорили, у вас просто огромный шквал звонков от людей, которые не получали квитанции.

– Да, это продолжается. Уже целые районы пострадали из-за этой истории, и ничего не происходит. Мало того, организация уведомила нас в июне месяце о том, что поднимает стоимость своих услуг на 25 %.

– Для вас?

– Конечно, для нас. И это для нас существенная сумма. А качество при этом вообще не меняется, оно еще больше ухудшается. И сколько мы с руководителем ни общались, ничего не меняется. Будем сами искать возможности выхода из ситуации, потому что не должен народ искусственно попадать в эти истории.

– Месяца два назад «Почта России» сказала, что она решила все проблемы.

– Но если я недополучаю денег, как может «Почта России» решить все проблемы? Воюю полгода, а этот вопрос мы стали поднимать еще в октябре прошлого года. Я встречался с руководством, мне что-то обещали. Я молчу: ну идем и идем. Но когда уже подняли стоимость услуги, чего молчать?

– Услуги, которая, по сути, не оказывается.

– Мало того, она оплачивается вовремя, у нас перед ними нет долгов, понимаете?

– Но этот вопрос вам еще предстоит решить?

– Мы будем решать и останавливаться не будем.

– Как население в таком случае может оплатить вашу услугу?

– Можно взять старую квитанцию и оплатить, потом сделаем перерасчет: если была переплата – вернем деньги, недоплата – люди потом доплатят.

– Это для тех, кто оплачивает по квитанции. А можно поставить автоматический платеж в приложении?

– Конечно.

Образцово порядочные

– Как на сегодняшний день продвигается организация раздельного сбора мусора?

– Хороший вопрос. Комитет закупил в прошлом году 886 контейнеров, расставили – и вот мы на протяжении уже года наблюдаем эту картину. И, как ни странно, в районах, в тех же деревушках люди намного качественнее сортируют мусор, чем в городе. На контейнере написано «Раздельный сбор», он желтый, его видно, но если в городе подойти и посмотреть – там, наверно, процентов 80 ТКО, а не пластика. И поэтому ничего не остается, как только загружать его в обычную машину и везти. Есть, конечно, сознательные люди и даже есть улицы, где чисто собирают, а где-то вообще никак.

– Улицы образцового порядка?

– Улицы образцового порядка, да. Все это видно.

– Это от населения зависит. Если есть ответственные граждане, они могут и своим соседям сказать: «Завязывай бросать сюда не тот мусор!»

– Да. Люди задают вопросы. Я говорю, что в свое время и плакаты делал, что такое крупный габарит, что такое некрупный, но город мне ударил по рукам – мы эти плакаты отдали в районы, они их повесили – все цивилизованно.

– Полезно на самом деле еще раз напомнить, какой бывает мусор и куда его нужно выбрасывать.

– Конечно. Многие молодые люди интересуются этой темой на самом деле, очень многие. И это похвально.

– Будем надеяться на лучшее, что изменится общее отношение к сортировке мусора: молодежь, которая этим прониклась, расскажет старшему поколению, и когда-нибудь у нас будет порядок и все станут более ответственными.

– Конечно, это работа, начиная с детских садов, с семьи: что в семье будет происходить, то будет происходить и с ребенком. Дети – это наше отражение.

– Будем учиться.

– Конечно.

– Спасибо большое, Александр Петрович. Я напомню, что у нас в гостях был директор ООО «Экопром», компании регионального оператора по обращению с ТКО, Александр Киселев. Спасибо!