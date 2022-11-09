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Общество

В Псковской области реализуется профориентационный проект для старшеклассников «Билет в будущее»

Первое прикосновение к профессии. Фото: Псковский агротехнический колледж

В Пскове для старшеклассников организован необычный профориентационный проект «Билет в будущее». О нём ПАИ рассказала региональный координатор проекта на территории Псковской области Елена Рыбальская.

«Проект «Билет в будущее» направлен на раннюю профессиональную ориентацию учащихся с 6-го по 11-й класс. Главная цель проекта в том, что учащиеся могут попробовать себя в различных профессиях. Для этого в 28 компетенциях привлечено 11 колледжей. Дети не просто приходят, как на экскурсию, а погружаются в профессию, пробуют себя в ней. Бывает так, что подростки выходят и говорят: «Ой, это не моё!» Это тоже результат. А бывает так, что после участия в проекте молодые люди говорят: «Мы придём учиться только к вам», — рассказала координатор.

Со слов Елены Рыбальской, проект реализуется с 1 сентября по 1 декабря ежегодно.

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