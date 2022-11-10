Победитель «Народного признания – 2021» объяснила, почему стоит бороться за премию

18:03, 10 ноября 2022, ПАИ

Почему стоит участвовать в премии «Народное признание – 2022», рассказала и. о. заведующего 3-м инфекционным отделением Псковской областной больницы, победительница премии в 2021 году в номинации «Призвание» Эльвина Давлятова.

«Когда ты там выигрываешь, то понимаешь, что идёшь в нужном направлении, ты нужен, твоя профессия нужна, отмечается твоя значимость в обществе. Это понимание того, что ты чем-то отличилась, и, естественно, потом на протяжении всего года вспоминаешь про премию — и на душе приятно», — поделилась Эльвина Давлятова.

Она заметила, что в Псковской области много активных людей, которые могли бы претендовать на премию. «Это бывает раз в год, и люди об этом знают. Премия «Народное признание» мотивирует людей, они стараются проявить себя в разных сферах деятельности, выделиться. Такие премии, безусловно, должны быть», — отметила победительница.

Она также добавила, что до последнего момента сохраняется интрига. «Интересно придумали, что люди не знают до конца, выиграли они или нет. Ещё понравилось, что был чёрно-белый дресс-код. Певец, который там был, тоже мне понравился», — сказала Эльвина Давлятова.

Напомним, что сегодня ПАИ объявило о старте приёма заявок на соискание премии «Народное признание – 2022».