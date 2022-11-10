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Общество

ПАИ открывает приём заявок на соискание премии «Народное признание - 2022»

Псковское агентство информации открывает приём заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022». Премия будет присуждена в 12 номинациях.

Представители псковского бизнеса могут заявить о себе в четырёх номинациях: «Открытие» - для новых бизнес-проектов и компаний, «Наша марка» - для заслуживших доверие предприятий, «Сервис» - для работающих в сфере услуг, а также «Бизнесмен года».

В списке также представлены номинации для совершивших подвиг псковичей - «Поступок» и «Защита». В последней могут посостязаться представители правоохранительных органов и силовых структур.

Спортсмены и все, кто занимается продвижением спорта, могут подать заявку в номинацию «Рекорд», деятели культуры и искусства, творческие коллективы — в номинацию «Талант». В разделе «Инициатива» ждут авторов оригинального и значимого проекта. «Призвание» -  для тех, кто достиг высот на профессиональном поприще. Также остается номинация «Событие».

В номинации «Экомышление» на победу могут претендовать проекты, инициативы и акции, которые направлены на сохранение и улучшение экологии и реализуются в Псковской области. Соискателями награды могут выступить все, кто заботится об экологии, – физические лица, предприятия, общественные организации и учреждения.

Выдвигать претендентов на награду может любой человек, организация, предприятие и представители всех ветвей власти. Возможно самовыдвижение. Главное условие — соискатель должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Подать заявку можно на специальной странице премии «Народное признание».

Присылать заявки можно с 10 ноября по 23 декабря. С 26 декабря по 22 января пройдет первый этап народного голосования. С 24 января по 12 февраля - второй этап голосования.

Премия «Народное признание» проходит уже в 13-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 132 заявки, а общее количество претендентов приближается к двум тысячам. За 12 лет премии были удостоены более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

Церемония награждения победителей премии «Народное признание - 2021» состоялась 31 марта. Фоторепортажи смотрите здесь и здесь

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