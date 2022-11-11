Студенческие отряды ПсковГУ торжественно закрыли трудовой сезон

23:05, 11 ноября 2022, ПАИ

Торжественное закрытие трудового сезона студенческих отрядов Псковской области состоялось в ПсковГУ сегодня, 11 ноября. Об этом сообщается в группе «приССОединяйся!» в соцсети «ВКонтакте».

Были подведены итоги трудового семестра, вручены грамоты и благодарственные письма лучшим студенческим отрядам, командирам, комиссарам и бойцам студенческих отрядов.

В этом году было сформировано 11 студенческих отрядов шести направлений, которые трудились на целине в 11 субъектах Российской Федерации. По сравнению с 2021 годом численный состав студотрядовцев увеличился почти в шесть раз.

«Поздравляем все студенческие отряды Псковской области с успешным окончанием трудового сезона! Отлично вам попраздновать, но не забывайте, что за окончанием трудового сезона 2022 года наступает подготовка к трудовому сезону-2023!» — добавили в сообщении.

Добавим, что всё о жизни псковских студенческих отрядов вы можете узнать по ссылке.