Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенческие отряды ПсковГУ торжественно закрыли трудовой сезон

Торжественное закрытие трудового сезона студенческих отрядов Псковской области состоялось в ПсковГУ сегодня, 11 ноября. Об этом сообщается в группе «приССОединяйся!» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «приССОединяйся!»

Были подведены итоги трудового семестра, вручены грамоты и благодарственные письма лучшим студенческим отрядам, командирам, комиссарам и бойцам студенческих отрядов.

В этом году было сформировано 11 студенческих отрядов шести направлений, которые трудились на целине в 11 субъектах Российской Федерации. По сравнению с 2021 годом численный состав студотрядовцев увеличился почти в шесть раз.

Фото: группа «приССОединяйся!»

«Поздравляем все студенческие отряды Псковской области с успешным окончанием трудового сезона! Отлично вам попраздновать, но не забывайте, что за окончанием трудового сезона 2022 года наступает подготовка к трудовому сезону-2023!» — добавили в сообщении.

Добавим, что всё о жизни псковских студенческих отрядов вы можете узнать по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 ноября 2022

Студенческие отряды ПсковГУ торжественно закрыли трудовой сезон
11 ноября 2022

В Псковском районе построен газопровод для газификации деревни Соловьи
11 ноября 2022

Финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» вернулись в Псков
11 ноября 2022

Ирина Кендрали стала первой соискательницей «Народного признания – 2022»
11 ноября 2022

ПсковГУ приглашает школы региона к участию в физических практикумах для обучающихся
11 ноября 2022

Центр народно-художественных промыслов планируют открыть в Пскове
11 ноября 2022

Псковские газовики изготовили кормушки для зимующих птиц
11 ноября 2022

Михаил Ведерников доложил о готовности региона к прохождению отопительного периода

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...