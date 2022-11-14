В регионы Северо-Запада России на этой неделе придёт зима

08:00, 14 ноября 2022, ПАИ

Большую часть рабочей недели существенные осадки на Северо-Западе маловероятны. Однако во вторник-среду погода ненадолго испортится, будет сыпать снег. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Днём температуры составят от −1 до −6 градусов. В Санкт-Петербурге самая высокая вероятность осадков будет во вторник-среду. Днём ожидается от −1 до +2 градусов, в понедельник на градус теплее.

Ранее сообщалось, что туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области.